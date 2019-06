Festa patronale senza luna park? I giostrai al Comune di Lucera: “Ci conceda il piazzale di via Montello"

Monta la protesta degli operatori dello spettacolo viaggiante che, come ogni anno dal 13 al 16 agosto, allestiscono le loro attrazioni presso la Zona Polifunzionale di Via Montello, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria, San Rocco e San Francesco.

Parliamo del Luna Park che viene allestito temporaneamente – per una settimana circa – a Lucera. “Nel periodo di Ferragosto, da oltre 100 anni, le giostre sono sempre state a Lucera, ma quest'anno il timore è che il comune non conceda il piazzale di Via Montello, che dopo essere stato completato da oltre due anni, non viene concesso ai giostrai”.

Una circostanza che ha fatto scendere sul piede di guerra gli operatori del settore. Tante sono le città che hanno un loro parco divertimenti durante i festeggiamenti patronali, sia in Italia che all'estero. Basti pensare a San Severo, Manfredonia, Foggia, Cerignola, Barletta, Andria ecc. I sindacati dei Giostrai, e gli operatori stessi, hanno voluto rendere nota alla cittadinanza la loro situazione e sollecitare il Comune. Vorrebbero il lavoro nel vecchio spazio di Via Montello alla Zona Polifunzionale, poiché è l'unico luogo in grado di ospitare un luna park così grande. Nel caso di apertura di una trattativa, acconsentirebbero anche ad una soluzione diversa, ma appaiono scettici "se non ci danno il vecchio spazio figuriamoci se ci danno qualcosa di nuovo”.

Oltre cinquanta famiglie di giostrai chiedono risposte chiare al Comune, per scongiurare il pericolo che quest’anno la festa patronale si svolga senza la presenza del luna park: “Il comune non è ancora riuscito a trovare una sistemazione alternativa e così il luna park quest'anno rischia di non arrivare in città. Reclamiamo il nostro diritto al lavoro e la prosecuzione di un’antica tradizione, da sempre fonte di divertimento di adulti e bambini”.