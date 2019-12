Lucera, no ai botti di Capodanno: arriva l’ordinanza del sindaco. Sanzioni fino a 500 euro

Come ogni anno, di questi tempi, arriva puntuale la comunicazione da parte del sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, che dispone il divieto dello scoppio di petardi, botti e fuochi d’artificio di vario genere prima e dopo la sera di San Silvestro. Firmando l'ordinanza n°163/2019, Tutolo ha disposto l’assoluta inibizione all’uso di qualsivoglia materiale esplodente su tutto il territorio comunale. Una pratica, quella di festeggiare con giochi pirotecnici di botti che, soprattutto in questo periodo, non è limitata alla sola notte di Capodanno, ma utilizzata sia prima che dopo e che sempre più spesso è causa di incidenti.

Nell’ordinanza è previsto anche il divieto di vendita dei fuochi artificiali “professionali”, destinati ad essere maneggiati da specialisti. Vietati anche i botti singoli, i cosiddetti “petardi“. Recita l'ordinanza: "Considerato che durante il periodo festivo, ed in particolar modo in occasione del Capodanno, è consuetudine effettuare l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ecc.., e che tale condotta può incidere sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini per il loro utilizzo spesso incontrollato, anche da minorenni; rilevato che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che, oltre a creare pericolo per la cittadinanza e comportamenti imprevedibili negli animali, notoriamente sensibili a forti rumori, provoca anche inquinamento atmosferico, nonché inquinamento ambientale per quanto attiene agli altri componenti medesimi; ricordato a tutti gli esercenti il divieto di vendita di articoli pirotecnici al di fuori della normativa CE, nonché espressamente il divieto di vendita ai minorenni; precisato che tali divieti non vanno a minare il divertimento, ma quei “festeggiamenti” che vanno a interferire pesantemente sulla libertà e vita altrui, ordina l’assoluta inibizione all’uso di qualsivoglia materiale esplodente su tutto il territorio comunale per il periodo di Capodanno 2020 nei giorni 29, 30, 31 dicembre 2019 e 01 gennaio 2020, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione, non siano concepiti per causare esplosione e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi. Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta,00) a euro 500,00 (cinquecento,00)".