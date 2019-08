Intimidazione a Lucera, 20enne ferito alle gambe a colpi di pistola

Grave episodio, a Lucera, dove un giovane del posto è stato ferito alle gambe dall'esplosione di alcuni colpi di pistola.

Secondo le prime informazioni raccolte, il fatto è successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando il giovane - un ventenne del posto - si è presentato in pronto soccorso, intorno all'1.30, per farsi medicare le ferite. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi.