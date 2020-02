Fu coinvolto in una rissa con sparatoria: sorveglianza speciale per un pluripregiudicato di Lucera

A carico dell’uomo figurano diversi precedenti penali per molteplici reati che ne delineano lo spessore delinquenziale e l’alta pericolosità sociale. Difatti, egli annovera numerose condanne e denunzie per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per detenzione e porto illegale di armi e munizioni, per furto e per lesioni personali