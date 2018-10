Rapina a mano armata a Lucera, rubano l'incasso e fuggono. I militari fermano uno dei due autori: ha solo 15 anni

A Lucera, nella serata di sabato, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato uno dei due autori di una brutale rapina a mano armata consumata in un supermercato della città.

Poco prima delle 20.30, proprio quando molte persone si affrettavano ad acquistare le ultime cose prima dell’orario di chiusura, due individui armati di una pistola, entrambi con il viso nascosto col passamontagna e con addosso guanti e delle tute da meccanico, hanno fatto irruzione in un supermercato del centro storico e, puntata la pistola alla testa della cassiera, tra urla di minacce e strattoni hanno arraffato dal registratore di casa l'incasso della giornata, per poi darsi alla fuga.

I Carabinieri, ricevuto l’allarme al numero di emergenza 112, hanno immediatamente attivato le indagini, battendo subito le vie tutto attorno al negozio rapinato in cerca di indizi, dove, a breve distanza, hanno trovato tutti gli indumenti abbandonati dai rapinatori durante la fuga, le tute da meccanico, i guanti, i passamontagna. L'attenta analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del centro cittadino ha infine permesso di risalire all’identità di uno dei due, un minorenne, di appena quindici anni ma già conosciuto dai Carabinieri per altri precedenti reati, che è stato subito dopo rintracciato e arrestato. Il Ragazzo, al termine delle formalità, è stato portato al carcere minorile di Bari, mentre proseguono ora le indagini per identificare il complice e recuperare l'arma utilizzata.

