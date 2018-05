Lucera, solo e armato di pistola rapina farmacia in via Raffaello: 600 euro il bottino

E' di circa 600 euro il bottino della rapina messa a segno, ieri sera, a Lucera. Il fatto è successo intorno alle 20.30, quando un rapinatore solitario - con il volto travisato da una calza e armato di pistola - ha fatto irruzione nella farmacia 'Franchino' di via Raffaello Sanzio.

Arma in pugno, l'uomo ha minacciato i dipendenti di turno e si è fatto consegnare l'incasso della giornata. Durante le fasi della rapina, nessuno è rimasto ferito. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

Si tratta della terza rapina messa a segno nelle ultime settimane, nel centro federiciano ai danni di farmacie: a inizio maggio, fu colpita la farmacia di Corso Aldo Moro (300 euro il bottino); a fine aprile, stessa sorte è toccata alla farmacia "Del Sole", in piazza Giuseppe Maria Secondo.