Lucera, solo e disarmato rapina farmacia in via Aldo Moro e scappa con 300 euro

Solo e, pare, disarmato rapina farmacia, a Lucera. E' accaduto ieri sera, in via Aldo Moro, nel centro federiciano: intorno alle 20, un rapinatore solo e a volto coperto ha fatto irruzione all'interno della farmacia e, minacciando il dipendente di turno, è riuscito a farsi consegnare l'incasso della giornata, pari a 300 euro. La rapina è durata pochi minuti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati della videosorveglianza della zona. E' la seconda rapina messa a segno nelle ultime settimane a Lucera: a fine aprile, stessa sorte è toccata alla farmacia "Del Sole", in piazza Giuseppe Maria Secondo.