Lucera, rapina alla farmacia "Del Sole": solo e armato di pistola fugge col malloppo

E' ancora da quantificare il bottino della rapina messa a segno ieri sera, a Lucera, ai danni di una farmacia alla periferia del centro federiciano. A finire nel mirino dei malviventi è stata la farmacia "Del Sole", in piazza Giuseppe Maria Secondo.

Il fatto è successo intorno alle 19.30 di ieri quando, a ridosso dell'orario di chiusura dell'attività, un rapinatore solo, a volto coperto e pistola in pugno, ha fatto irruzione nei locali minacciando il dipedente di turno. L'azione è durata una manciata di minuti: il tempo di impossessarsi del denaro presente in cassa (il bottino non è stato ancora quantificato) e fuggire in sella di uno scooter tenuto "in caldo", all'esterno, da un complice. Nelle fasi della rapina, nessuno è rimasto ferito. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.