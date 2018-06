E' morta la bimba di Lucera affetta da SEU

Non ce l'ha fatta la bimba di 13 mesi, di Lucera, affetta da SEU - Sindrome Emolitico Uremica, e ricoverata, da alcuni giorni, presso l'ospedale pediatrico di Bari. La piccola è deceduta nel pomeriggio, nel reparto in cui era giunta alcuni giorni fa, con trasferimento d'urgenza tramite elisoccorso, in condizioni già gravi. Si tratta del terzo caso registrato quest'anno in Puglia; l'Asl di Foggia, per il tramite dell'Unità di Crisi, ha avviato tutte le procedure necessarie per risalire all'origine dell'infezione.