A fuoco un chiosco - panineria a Lucera

Paura a Lucera nella notte appena trascorsa. Intorno alle 4.00 un chiosco è andato completamente distrutto dalle fiamme. E’ accaduto in viale Castello, a due passi dalla villa comunale. Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Lucera.

Indagini in corso per capirne le cause, anche attraverso l’ausilio delle telecamere presenti nella zona. Trattandosi di panineria ambulante, gli inquirenti non escludono l’origine colposa dell’accaduto.