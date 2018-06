Lucera, a fuoco Bmw 320 in uso a studente 20enne: il rogo in via Paolillo

Incendio auto, a Lucera, dove nella notte è stata data alle fiamme la Bmw 320 di una casalinga di 56 anni, ma in uso al figlio, studente incensurato 20enne. Il fatto è successo intorno alle 2.30, in via Paolillo: ancora da accertare le cause del rogo, che ha danneggiato la parte anteriore del mezzo. Ascoltati dai carabinieri, incaricati delle indagini del caso, madre e figlio non hanno saputo fornire una spiegazione per l'accaduto. La zona non è dotata di telecamere.