Incendio auto a Lucera: distrutta la Fiat Multipla di una 34enne in via Capitano Sorso

Incendio auto, la scorsa notte, a Lucera, dove una Fiat Multipla parcheggiata in strada è andata completamente distrutta nel rogo, mentre un'altra - attigua - è stata parzialmente danneggiata. Il fatto è successo poco dopo le due della scorsa notte: l'incendio ha interessato una Fiat Multipla di proprietà di una 34enne del posto, pregiudicata. Il rogo ha in breve tempo coinvolto l'intero mezzo, distruggendolo; le fiamme hanno lambito anche un mezzo parcheggiato poco distante. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. La zona non è servita da telecamere, ma non si esclude la matrice dolosa dell'accaduto.