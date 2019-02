Lucera: incendiata nella notte l'auto di una colf

A fuoco l’auto di una colf, a Lucera. Il fatto è successo la scorsa notte, in via Ugo La Malfa, dove poco dopo le 2, ignoti hanno dato fuoco all’auto della donna - una Peugeot 208 - la cui parte anteriore é andata completamente distrutta. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per bonificare e mettere in sicurezza la zona, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.