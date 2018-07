Lucera, fiamme in via IV Novembre: a fuoco l'auto di un avvocato

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Lucera. A bruciare, in via IV Novembre, l'auto di un avvocato del posto, di 53 anni. Il mezzo, una Volkswagen New Beetle, era parcheggiato in strada quando, intorno alle 4.45, ignoti vi hanno appiccato le fiamme. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali l'avvocato ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, nè di avere sospetti su qualcuno. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.