Lucera, dehors abusivi nel centro storico: 9 persone denunciate dai carabinieri

Dehors abusivi nel centro storico di Lucera, nove persone denunciate all'esito di una operazione dei carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Bari. I soggetti coinvolti sono anche destinatari dell'applicazione di diverse sanzioni pecuniarie.

L'attività è stata avviata nel periodo estivo per assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. L’azione repressiva - eseguita con l’ausilio della compagnia carabinieri di Lucera ed il supporto del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari - ha riguardato le verifiche sull’attuazione delle prescrizioni e limitazioni sancite dai piani di vincolo e dalla normativa di settore nel centro storico di Lucera, contrastando le situazioni di disturbo della fisionomia storico-architettonica delle aree vincolate e di incompatibilità con le esigenze di tutela derivanti dall’incontrollata occupazione di aree pubbliche con strutture e manufatti destinati all’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono state valutate le posizioni amministrative delle installazioni di dehors al servizio di vari esercizi pubblici, rilevando irregolarità che vanno dall’abusiva occupazione delle aree demaniali all’inosservanza delle misure di protezione e fruizione dei beni culturali, che subordinano alle valutazioni di compatibilità del Soprintendente la destinazione all’esercizio del commercio degli spazi pubblici aventi valore storico, artistico e paesaggistico. Gli accertamenti svolti dai carabinieri, riscontrati presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e gli uffici comunali, hanno rivelato diffuse forme di attività ed interventi privi del preventivo assenso dell’organo di tutela o difformi dalle prescrizioni imposte in ordine ai requisiti dimensionali e tipologici, per scongiurare il cumulo eccessivo di installazioni nei medesimi spazi e preservare la visibilità, la godibilità e il decoro delle aree di valenza culturale e dei beni monumentali interessati.

A conclusione delle verifiche, i responsabili delle installazioni non autorizzate e ritenute incompatibili con le esigenze di tutela sono stati destinatari di otto ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi della Soprintendenza e due ordini di rimozione delle opere abusive emessi dal Comune di Lucera, della cui ottemperanza sono tuttora in corso le verifiche da parte degli organi deputati al controllo.