Il Tribunale di Lucera rischia di cadere a pezzi, la protesta del sindaco Tutolo: "Sciopero della fame"

Il palazzotto che occupava Tribunale di Lucera è in totale abbandono e decadenza. Manca la manutenzione ordinaria e straordinaria e così uno stabile di rilevanza storica rischia di cadere a pezzi. La denuncia, con tanto di foto, arriva dal sindaco del centro federiciano, Antonio Tutolo.

"L'8 agosto 2013 un decreto ministeriale metteva lo stabile del Tribunale di Lucera a disposizione del Tribunale di Foggia", ricorda Tutolo. "In questi anni nonostante i miei ripetuti solleciti nessuno è intervenuto a fare la dovuta manutenzione. Quell'immobile è di proprietà comunale e nulla percepiamo per l'uso di quello stabile di rilevanza storica e artistica. Oggi ci sono danni ma è ancora recuperabile con interventi puntuali e mirati. È mio dovere difendere un bene di nostra proprietà. È un mio dovere morale. Dal ministero nessuna risposta è giunta. Disinteresse più assoluto. Dal tribunale di Foggia si sono lavati le mani. Evidentemente pensano di poter occupare un nostro immobile senza pagar nulla e non facendo nemmeno la manutenzione per conservarlo. Arroganti! Da questa mattina mi incatenero' davanti a quello stabile e metterò in atto uno sciopero della fame fino a quando chi deve faccia il proprio dovere. Quel palazzo contiene degli affreschi meravigliosi che rischiano di essere compromessi dall'incuria e dall'abbandono. É un edificio che non può diventare un rudere. Ho tanta rabbia dentro. Non posso permettere che ciò accada".