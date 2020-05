Dopo il lockdown, apre e batte uno scontrino dopo le 19: gelateria multata e 'punita' con 5 giorni di chiusura

Dopo due mesi di lockdown, apre i battenti e batte uno scontrino dopo le 19. Per questo motivo, una gelateria di Lucera è stata multata e 'punita' con 5 giorni di chiusura per la violazione all'ordinanza vigente in quel comune.

Le regole sono regole, ma lo sfogo del proprietario è amaro: "Doveva essere un buon inizio. Ci siamo affannati per preparare un buon gelato per accontentare tutti i gusti dei nostri clienti e così abbiamo fatto. I nostri amici, in questo periodo di quarantena ci hanno riempiti di messaggi ricordando le belle serate passate insieme", spiega il titolare in un lungo post su Fb. "Abbiamo riaperto ed è stato magnifico rivedervi".

"E così, gelato dopo gelato, rispettando sempre le norme anti-Covid, non ci siamo accorti che il tempo, quando si sta bene, passa in fretta, troppo in fretta. E mentre gli ultimi della fila stavano per andare via, ecco gli ultimi clienti: una auto blu che, dopo aver chiesto lo scontrino fiscale, mi fanno notare che si è fatto tardi. Gli dico che stavo per chiudere, mi rispondono: 'Lei è in contravvenzione'. Alle 12.00 di oggi ritorna la stessa auto blu e mi notificano, come sanzione accessoria, la chiusura obbligatoria per 5 giorni. Di male in peggio".