Ex Alghisa, svolta vicina. Pubblicata la gara per l'assegnazione dei lavori: "Quelle montagne di schifezze presto saranno un ricordo"

Svolta vicina per l'ex Alghisa, fabbrica chiusa da anni ubicata alle porte del centro abitato di Lucera, e da anni deposito di rifiuti pericolosi.

Come annunciato dal sindaco di Lucera Antonio Tutolo, è stata aperta la procedura per l'affidamento dei lavori di rimozione della sorgente di contaminazione primaria, con misure di prevenzione presso l'ex stabilimento.

Una bella notizia per la comunità lucerina e grande soddisfazione per il primo cittadino che ricorda come per i cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 fossero disponibili i fondi strutturali europei di sviluppo regionale per le bonifiche "ma nessuno ne fece richiesta, nonostante le sollecitazioni del curatore fallimentare e quelle montagne di schifezze restarono lì".

"Po/Fesr 2014/2020, previste risorse per le bonifiche e questa amministrazione ha partecipato al bando per avere i finanziamenti e li ha ottenuti. Adesso è stata pubblicata la gara europea per aggiudicare i lavori di rimozione di quelle montagne di schifezze. Il 24 luglio scadono i termini per la presentazione delle offerte e il 25 ci sarà la prima seduta di gara.

Siamo alla fine di questa triste pagina di storia della nostra città - conclude Tutolo -, quelle montagne spariranno a breve e saranno presto un brutto ricordo. Io sono felice e, permettetemi di aggiungere, orgoglioso del lavoro svolto per la mia comunità".