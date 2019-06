Lucera in ansia per Annamaria: la 14enne manca all'appello da ieri mattina (e a scuola non si è vista)

Lucera in ansia per Annamaria, una ragazza di 14anni di cui si sono perse le tracce da oltre 24 ore. La ragazza era uscita regolarmente di casa, come ogni giorno, per andare a scuola (frequenta il primo anno presso l'Istituto Alberghiero di Lucera), ma in classe non è mai entrata.

Al momento della scomparsa indossava un pantalone scuro, una maglia a fiori e uno zainetto bianco. Non aveva un cellulare con sè. Intorno alle 20 di ieri è stata sporta denuncia di scomparsa presso gli uffici della Compagnia carabinieri di Lucera che hanno avviato le ricerche su tutto il territorio cittadino. Per la 14enne si è mobilitato l'intero paese, con un tam-tam sui social: "Ciao sono Annamaria di Lucera (Fg) ho 14 anni e mi sono persa. Chi mi incontra mi aiuti a tornare a casa contattando le forze dell’ordine al 112 o 113".