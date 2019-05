Il pop ironico di Luca Carboni per la festa patronale di Cagnano Varano

Si avvia al gran finale la Festa Patronale di Cagnano Varano, che domani vivrà il suo giorno più importante, la Festa di San Cataldo. La giornata sarà ricca di appuntamenti, e si concluderà con il grande concerto di piazza di Luca Carboni.

Nel dettaglio, si parte alle 9,45 dopo il raduno delle Autorità Civili, Militari e delle Associazioni a Palazzo di Città; il corteo con in testa il gonfalone si muoverà verso la Chiesa Madre dove alle 10.30 c’è Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Franco Moscone, vescovo della diocesi di Manfredonia. Seguirà la Processione per le vie del paese, accompagnata dalla "Banda Musicale Città di Cagnano Varano", con in conclusione i tradizionali fuochi pirotecnici in piazza Giannone.

Alle ore 21.00 in Piazza Giannone: estrazione della lotteria Feste Patronali Cagnano Varano, seguita alle 22 dal concerto di Luca Carboni. Il pop d’autore di Carboni nel live sorprenderà con uno show colorato, in cui le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale che vive di una scaletta con i grandissimi successi e le canzoni, sempre ai vertici delle classifiche radiofoniche, degli ultimi due progetti Pop-Up e Sputnik. Un percorso nel tempo, in cui è possibile ascoltare anche sonorità diverse, appartenenti ad altre epoche.

Il viaggio musicale di Luca Carboni, partito negli anni ‘80 continua fino ad oggi con grande successo nel segno dell’attualità, aperto alle collaborazioni con gli artisti della nuova scena italiana. Con Sputnik, un album potente, diretto, essenziale uscito a giugno, Carboni si è confermato ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici e nello stesso tempo profondi, un suono che è impossibile togliersi dalla testa: l’artista conosce alla perfezione l’arte del pop. Con lui sempre la sua band con Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Antonello D’Urso alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.