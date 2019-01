Lotteria Italia 2019, i biglietti vincenti estratti il 6 gennaio

Lotteria Italia amara per i foggiani che hanno acquistato un biglietto in città o in provincia di Foggia. Un solo premio da 25mila euro, dei 150 di terza categoria, è stato venduto a Cerignola. A questa vincita si aggiunge un premio da 10mila euro estratto nei giorni antecedenti all'estrazione finale, vinto sempre nella citt' ofantina.

Lotteria Italia: i biglietti vincenti del 6 gennaio 2019

I vincitori della Lotteria Italia sono stati annunciati come di consueto la sera dell'Epifania, Domenica 6 gennaio 2019, nel corso della trasmissione Rai "Soliti ignoti" in diretta su Rai1.

1° Premio € 5.000.000 >> serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina in provincia di Salerno nella rivendita della stazione di servizio dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.

2° Premio € 2.500.000 >> serie E numero 449246 venduto a Napoli nella rivendita di Piazza Principe Umberto;

3° Premio € 1.500.000 >> serie E numero 265607 venduto a Pompei in provincia di Napoli nella rivendita di Via Roma 59;

4° Premio € 1.000.000 >> serie P numero 386971 venduto a Torino nella rivendita di Corso Traiano 158

5° Premio € 500.000 >> Sempre in una stazione di servizio, ma sulla autostrada A1 Milano Napoli è stato venduto l'ultimo biglietto vincente dei prime di prima categoria, serie F numero 075026 venduto a Fabro in provincia di Terni.

Lotteria Italia, i 50 biglietti vincenti dei premi di seconda categoria

L’Agenzia Dogane e Monopoli Domenica 6 gennaio 2019 ha comunicato le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno. Ecco quindi la serie, il numero e la città in cui sono stati venduti i biglietti vincenti

I 274888 OSTRA VETERE (Ancona)

F 498108 VALLATA (Avellino)

F 390919 RIMINI

R 314320 ROMA

O 147211 TORINO

C 145861 BAGNO A RIPOLI (Firenze)

A 287738 ISOLA RIZZA (Verona)

D 306495 MILANO

C 287214 ROVATO (Brescia)

C 368903 ARDEA (Roma)

A 173041 ROMA

D 110210 RENDE (Cosenza)

M 377086 MILANO

L 128274 SESTRI LEVANTE (Genova)

D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (Roma)

D 086101 MESSINA

B 374738 ROZZANO (Milano)

D 364954 ROMA

P 350392 VERBANIA

E 104858 ZOLA PREDOSA (Bologna)

C 166463 RICCIONE (Rimini)

M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (Milano)

O 368802 FRASCATI (Roma)

D 288046 SIROR (Trento)

G 124020 MODENA

F 236454 MONTEROTONDO (Roma)

F 393220 NAPOLI

A 020572 PESCARA

E 164072 SALA CONSILINA (Salerno)

F 311760 MILANO

P 001813 RAVENNA

G 290743 SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

C 373341 ARESE (Milano)

R 433509 ROMA

R 098556 PIETRASANTA (Lucca)

M 083822 ROMA

C 422166 VENEZIA

O 160746 MILANO

I 094754 ANTRODOCO (Rieti)

G 173049 SIRACUSA

A 029829 PESCARA

D 127008 ZOLA PREDOSA (Bologna)

F 420147 GIARRE (Catania)

C 381115 ROMA

P 472937 CASTELVETRANO (Trapani)

Q 121038 TRAPANI

D 202580 ROMA

C 121622 ROMA

D 486715 VALMONTONE (Roma)

Q 160562 RESCALDINA (Milano)

Lotteria Italia: i premi di terza categoria