Incontra l'ex nel parcheggio per riprendersi la figlia, ma scoppia la lite: donna terrorizzata, chiama la polizia

Ex coniugi si incontrano nel parcheggio del centro commerciale, ma scoppia un acceso diverbio davanti alla figlia di appena 5 anni.

È stato necessario l'intervento della polizia per sedare la lite. Nel dettaglio, il fatto è successo intorno alle 20 di ieri, quando un equipaggio della Squadra Volante è dovuto intervenire nel parcheggio su richiesta della donna. Quando l'equipaggio è giunto sul posto, la donna ha raccontatodi aver raggiunto il parcheggio per riprendere in consegna la figlia di 5 anni che era stata con il padre, suo ex convivente.

L'uomo, al momento della riconsegna, ha aggredito verbalmente la sua ex compagna, minacciandola ed impaurendola. La donna ha quindi chiamato il 113 mentre l'uomo cercava di sottrarle il telefono cellulare per interrompere la chiamata. Ai fatti ha assistito un'amica della donna. All'arrivo degli agenti, l'uomo era andato via. La bimba, figlia della coppia, è rimasta in compagnia della mamma che l'ha riaccompagnata a casa.