Ore d'ansia nel Foggiano, donna scomparsa nel nulla: da più di 24 ore non si hanno notizie di Liliana

Anche la trasmissione 'Chi l'ha Visto' questa sera si è occupata della scomparsa di Liliana Santelìa, 63 anni di Serracapriola della quale non si hanno sue notizie dalle 21 circa ieri sera.

Si legge sul sito della trasmissione condotta dalla Sciarelli, che la donna "potrebbe vagare nelle campagne circostanti". Le ricerche sono scattate fin da subito, ma di lei non si è ancora trovata traccia.

E ancora: "Non ha nulla con sé, né il telefono, né soldi, né documenti. Liliana, parla in dialetto pugliese, e talvolta si esprime in albanese".

Alta 1.65, capelli e occhi castani, al momento della scomparsa indossava una canottiera bianca, una felpa blu con cappuccio, pantaloni di tuta blu scuro, pantofole nere aperte e gambaletti color carne. Porta la fede.