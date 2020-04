Arresti a San Marco in Lamis, 'Libera' batte le mani ma avverte: "Ora alzare la guardia, pandemia terreno fertile di usura e malaffare"

“Questa operazione dimostra che le forze dell’ordine, come la società civile, non hanno abbassato la guardia sul fronte della criminalità organizzata. Invitiamo i nostri concittadini ad alzare il livello di attenzione anche nei riguardi di episodi criminosi, usura e malaffare, che potrebbero trovare terreno fertile in questo tempo di pandemia”.

Così il presidio di Libera ‘Luigi e Aurelio Luciani’ di San Marco in Lamis in merito all’operazione ‘Terminal’ messa a segno all’alba di oggi dai carabinieri, con l’aiuto dei ‘Cacciatori di Puglia’, volta a sgominare la detenzione e il traffico di droga nella cittadina garganica.

“La nostra comunità, da tempo al centro del clamore mediatico anche per alcune vicende recenti relative al rispetto dell'isolamento sociale, è stata probabilmente distratta da tutto il resto. Sappiamo bene, però, che proprio in questa situazione dobbiamo fare ancora più attenzione, perché quando la città è sopita chi vuole destabilizzarla, imponendo regole diverse da quelle della legalità e della convivenza civile, cavalcando la crisi economica e la fragilità di un tessuto sociale che fatica a ritrovarsi su ideali comuni, ha gioco facile”.

“Oggi più che mai, quindi, dobbiamo vigilare e interloquire con le istituzioni, perché i valori fondanti delle nostre città (legalità, condivisione, solidarietà, rispetto delle regole, sradicamento dell’idea che il più forte ha sempre ragione) siano i valori fondanti di tutti noi. Un'attenzione particolare va riservata alla fascia dei più giovani che, come l'operazione di oggi ci ricorda, sono maggiormente esposti alla fascinazione del guadagno facile e dei finti valori del codice delle organizzazione criminali. Oggi - concludono - più che mai dobbiamo essere le sentinelle della comunità e fungere da allarme per tutte quelle situazioni illegali o poco trasparenti per gettare le basi di una nuova stagione di impegno comune”.