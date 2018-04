Libando, strade chiuse al traffico e divieti di sosta con ‘rimozione forzata’: i provvedimenti

Con le ordinanze dirigenziali numero 147 del 16 aprile, 148 del 17 e n. 154 del 18/4/2018, il Comandante della Polizia Locale di Foggia dott. Romeo Delle Noci ha disposto alcuni provvedimenti relativi alla circolazione veicolare in alcune strade del centro cittadino in occasione della 5^ edizione della manifestazione ‘Libando, Viaggiare Mangiando’ in programma dal 20 al 22 aprile

Libando 2018 a Foggia: i provvedimenti

In particolare, sono state disposte la chiusura al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta con ‘rimozione forzata’ dalle ore 15 del 19 aprile alle ore 10 del 23 aprile 2018 su Piazza M. Triestini e Via L. Mele ad eccezione dei mezzi coinvolti nella manifestazione e dei veicoli in uscita dal parcheggio ‘V. Russo’ in direzione C.so G. Garibaldi; la chiusura al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta con ‘rimozione forzata’ dalle ore 7 del 18 aprile alle ore 7 del 23 aprile 2018 su via San Domenico nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Vico Arco Contini; la chiusura al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta ‘rimozione forzata’ dalle ore 15 del 19 alle ore 9.30 del 23 aprile 2018 su Piazza de Sanctis - Piazza Cardinale Felici - Via Duomo - Piazza del Lago - C.so Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra Via G. Oberdan e C.so B. Cairoli); la istituzione del divieto di sosta con ‘rimozione forzata’ dalle ore 6 del 19 alle ore 10 del 23 aprile 2018 su Piazza C. Battisti; la chiusura al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta ‘rimozione forzata’ dalle ore 8 del 20 alle ore 2 del 23 aprile 2018 di Piazza G. Marconi; la chiusura al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta ‘rimozione forzata’ dalle ore 15 del 19 alle ore 10 del 23 aprile 2018 di Via La Greca - Via G. Oberdan - C.so G. Garibaldi (tratto compreso tra Via Dante e Via Oberdan); la istituzione del divieto di sosta con ‘rimozione forzata’ e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 8 del giorno 20 alle ore 8 del 21 aprile 2018 di Vico Ciancarella e Vico Campanile.