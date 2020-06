"Protocolli irrealizzabili", l'Acquafantasy di Marina di Lesina non apre: "Torneremo più forti di prima nel 2021"

C'è chi malgrado l'ok di Governo e Regione ha deciso di non riaprire. È il caso dell'Acquafantasy, celebre parco acquatico di Lesina Marina, i cui titolari hanno deciso di restare chiusi per tutta l'estate: "Con estremo rammarico vi comunichiamo che il parco resterà chiuso per la stagione 2020. I protocolli imposti dal Governo e dalla Regione sono pressoché irrealizzabili", spiegano sulla pagina Facebook.

"Nei parchi acquatici non si può evitare l'assembramento che è sinonimo di divertimento e allegria. Vivreste una condizione insostenibile fatta di regole stringenti e divieti assoluti. È stata una decisione dura, ma inevitabile. Ringraziamo tutti voi che anche in questi momenti terribili ci fate sentire la vostra vicinanza. Torneremo più forti di prima a giugno 2021".