Blitz degli ispettori del lavoro nel panificio: scoperti tre dipendenti 'in nero', scatta una multa da 11mila euro

Elevate sanzioni amministrative per 10.800 euro. Si è anche proceduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale, in applicazione della normativa vigente, irrogando la relativa sanzione per un importo di 2.000 euro