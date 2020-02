Lavori sulla ‘Variante di Mattinata’: operai al lavoro per montare lampade al led. Tratti stradali chiusi e traffico deviato

Sulla strada statale 688 “Variante di Mattinata”, in provincia di Foggia, Anas (Gruppo FS italiane) eseguirà i lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione delle gallerie San Benedetto, Papone e Sperlonga. Gli interventi riguarderanno, in particolare, la sostituzione delle lampade esistenti con quelle di ultima generazione a led.

Per consentire i lavori sarà necessaria la chiusura provvisoria del tratto compreso tra lo svincolo Mattinata-Vieste, chilometro (3,000) e lo svincolo Mattinata-Manfredonia, chilometro (9,835) in entrambe le direzioni, dalle 8:00 di lunedì 10 febbraio alle 19:00 di venerdì 21 febbraio, con esclusione del sabato e della domenica.

Il traffico sarà deviato sulla strada statale 89 “Garganica” e sulla strada provinciale 53, con indicazioni sul posto.

