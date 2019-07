Tutto pronto per i lavori ai Riuniti: chiude via Pinto. Il direttore generale: "Nostro sogno è fare un grande Policlinico"

Da lunedì via Luigi Pinto: "Non la rivedremo più come una volta" precisa il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli e, aggiunge, "finalmente si avvia la realizzazione di un sogno, fare un grande policlinico senza l'interruzione di via Pinto"

Il direttore spiega cosa accadrà nelle settimane successive ai lavori: "Si entra e si esce da ingressi previsti in via Napoli". Ingresso-uscita diversi per la Maternità, fino a quando non si realizzeranno i parcheggi alle spalle del dipartimento emergenza-urgenza e vicino al polo biomedico.