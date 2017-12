Lavori di manutenzione straordinaria, chiuso un tratto della Strada Statale 89 ‘Garganica’

Anas comunica che – per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione afferenti al ripristino di un'opera idraulica situata in corrispondenza del km 53,350 della strada statale 89 "Garganica" - a partire da mercoledì 27 dicembre si rende necessaria una limitazione alla circolazione veicolare, in provincia di Foggia.

Nel dettaglio, fino al 29 dicembre 2017 sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 46,500 ed il km 55,900, nel territorio comunale di Cagnano Varano (FG).

La circolazione verrà deviata al km 46,500 della statale 89 - per i veicoli provenienti da San Nicandro - con prosieguo lungo la statale 693, mentre al km 55,900 - per i veicoli provenienti da Rodi Garganico - con deviazione lungo la strada provinciale 50.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito di Anas oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.