Automobilista protesta, lavavetri lo colpisce in testa: caos al semaforo, denunciato 40enne

Automobilista protesta, lavavetri lo colpisce in testa. È finita con una denuncia per lesioni e una chiamata al 118 la lite scoppiata ieri sera, tra un lavavetri e un automobilista foggiano, in zona Fiera, a Bologna.

Il fatto, riporta BolognaToday.it, è accaduto al semaforo tra via Stalingrado e viale Aldo Moro. L'uomo al volante, un 61enne originario di Foggia, non voleva che il lavavetri pulisse il parabrezza della macchina; così i due hanno cominciato a discutere, ma poi il diverbio è degenerato.

Il lavavetri, un cittadino del Bangladesh di 40 anni, ha colpito l'automobilista in testa con il manico della spazzola, non è chiaro se attraverso il finestrino o fuori dall'auto, per poi scappare a bordo della sua bicicletta.

La vittima, però, sebbene lievemente ferita, lo ha inseguito e ha allertato il 113. Così, poco dopo, la 'Volante' della polizia ha intercettato il lavavetri, già noto alle forze dell'ordine per reati minori e irregolare, che è stato denunciato per lesioni personali. L'automobilista invece è stato medicato sul posto dagli operatori del 118.