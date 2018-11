Landella richiama Salvini: "Abbiamo sgomberato campo rom in via Bari, ora vieni e libera Borgo Mezzanone"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Oggi abbiamo definitivamente completato le operazioni di sgombero del campo Rom su Via Bari: un altro impegno che sono riuscito a mantenere per affermare la legalità a Foggia. Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per l’attenzione rivolta al nostro operato e sono certo che interverrà a liberare, come gli ho già chiesto, non avendo io i poteri d'intervento su quel territorio, anche il campo di Borgo Mezzanone, dove vivono abusivamente oltre mille immigrati che si riversano quotidianamente lungo le strade della nostra città, soprattutto nel quartiere Ferrovia, creando non pochi problemi"