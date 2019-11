Foggia, lancio di uova contro autobus Ataf in corsa, 'vandali' sempre più piccoli: "Hanno 12 o 13 anni"

Lancio di uova contro un autobus dell'Ataf in corsa. Giovanissimi vandali in azione, ieri sera, a Foggia, dove intorno alle 20.30 è stato preso di mira l'autobus impiegato sulla linea urbana 16. Ad agire, due o tre ragazzi, dall'apparente età di 12 o 13 anni.

A segnalare l'accaduto è stato il conducente del veicolo che, giunto al capolinea di Viale Kennedy, ha chiamato una pattuglia delle 'Volanti' della polizia. I ragazzi hanno lanciato diverse uova contro il mezzo di trasporto pubblico, imbrattando gli sportelli di salita e discesa dell'autobus.

Il veicolo non ha riportato danni né sono stati colpiti i pochi passeggeri che erano a bordo. I ragazzini, subito dopo il lancio di uova, si sono dileguati. Si tratta dell'ennesimo episodio di vandalismo perpetrato da giovani infraquattordicenni ai danni di autobus cittadini. Indagini in corso per identificare i resposanbili.