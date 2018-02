Shock in pieno centro: teppisti foggiani lanciano sassi contro i mezzi Ataf

Panico a Foggia dove poche ore fa alcuni ragazzini foggiani hanno preso a sassate alcuni mezzi Ataf in pieno centro. E’ accaduto intorno alle 19.30, quando i teppisti hanno preso di mira prima una circolare in transito su via vittime Civili, poi altri due mezzi su Corso Garibaldi all’altezza dell’Istituto ‘Marcelline’.

La porta di ingresso di un mezzo è andata distrutta: danni registrati anche alle vetrate degli altri due veicoli. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i passeggeri a bordo delle circolari colpite, ma grande è stato lo spavento. Profondo lo sdegno espresso dal presidente di Ataf Foggia Raffaele Ferrantino, il quale ha anche annunciato che gli autobus danneggiati dovranno restare fermi alcuni giorni per poter essere riparati.