Lancio di pietre contro ambulanza, lo sfogo di un operatore: "Rischiamo la vita per voi, non meritiamo questo!"

Ambulanza in servizio nel mirino di una gang di vandali che ha lanciato almeno una pietra contro il mezzo di soccorso. E' successo la scorsa notte, a Foggia: erano le 4.30 del mattino quando il mezzo, con i suoi operatori, è intervenuto in via Arpi per soccorrere un ragazzo che si era ferito cadendo.

Ignoti hanno lanciato almeno un grosso sasso contro l'ambulanza, danneggiandone il vetro (come in foto). Amaro lo sfogo di uno degli operatori a bordo del mezzo: "Questa notte i miei colleghi sono stati coinvolti in una sassaiola durante un soccorso. Fortunatamente non hanno subito conseguenze. Vi voglio ricordare che noi rischiamo la vita per soccorrere persone che ne hanno bisogno, e veniamo ricambiati in questo modo! Vogliamo più sicurezza in questa città", conclude. "Noi operatori non meritiamo tutto questo". Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona, al fine di salire agli autori del gesto.