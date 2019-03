Banda di vandali semina il panico a Foggia, lancio di sassi contro gli autobus: altri due gravi episodi

Autobus dell'Ataf nel mirino dei vandali. Accade ancora, a Foggia, dove si registrano altri due gravi episodi ai danni dei mezzi della Linea 4 (zona stadio) e Linea 7 (corso Garibaldi).

I due mezzi sono stati oggetto di una violenta sassaiola da parte di un gruppo di giovani vandali appostati sul marciapiede, in attesa del passaggio degli autobus. Il primo episodio, in zona Stadio, è avvenuto ieri sera; l'altro oggi. Entrambi i mezzi hanno riportato gravi danni (infrante le porte a vetro e i finestrini) e solo per un caso fortuito non si registrano feriti tra passeggeri, conducenti e altri utenti della strada.

Gli episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine e si aggiungono alla lunga lista di danneggiamenti messi a segno, nelle ultime settimane, ai danni di autobus Ataf e Ferrovie del Gargano. Tutti episodi che, si ritiene portino la firma dello stesso gruppetto di giovanissimi.