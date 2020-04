Tutolo cade nella trappola de 'La Zanzara': imitatore di Feltri gli telefona, scattano gli insulti: "Vai a fare in c..o"

Dopo Franco Landella lo scorso anno, un altro sindaco della provincia di Foggia cade nella trappola delle 'zanzare' Cruciani e Parenzo: è il sindaco di Lucera Antonio Tutolo, che nella puntata della trasmissione radiofonica in onda ieri su Radio 24, ha ricevuto una telefonata da Vittorio Feltri.

Ma il primo cittadino non si è accorto che il suo interlocutore fosse in realtà proprio Parenzo, che imitava il direttore di 'Libero'. La breve telefonata si accende subito per scatenarsi in un violento scambio di insulti: al provocatorio "Al Sud non si lavora e non si fa un ca..., domani lo scrivero su 'Libero'", del finto Feltri, arriva pronta la risposta di Tutolo che senza troppi giri di parole lo manda a quel paese e rincara: "Se fosse qui davanti a me la prenderei anche a calci in c..o", prima di chiudere la chiamata.