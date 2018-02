VIDEO | La storia di Ivana: dal matrimonio con figlio alla scoperta dell'omosessualità

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ha 42 anni Ivana, cerignolana. Da 5 anni convive con una compagna. Ma vent'anni fa, quando era molto giovane, ha sposato un uomo. Da quel matrimonio è nato un figlio, oggi ventenne, che è il primo sostenitore della scelta della madre. Che un giorno, in un parco giochi, mentre il bimbo sorrideva, ha scelto di venire allo scoperto e di dichiarare la sua omosessualità a se stessa. Per sorridere anche lei. Sono i "genitori Rainbow", una realtà, in Italia, che interessa centomila persone.