L’on. Carla Giuliano “abbraccia” la famiglia La Porta per la perdita del caro Giorgio

La Deputata Carla Giuliano si stringe attorno alla famiglia, agli amici e all’intera comunità di San Severo, colpiti dalla prematura dipartita di Giorgio La Porta.

La parlamentare di San Severo ha dichiarato: “Mi piace ricordare il suo sorriso e la sua simpatia, ma anche la sua voglia di fare e di proporre iniziative per il nostro territorio. Un esempio per i più giovani affinché non abbandonino la nostra terra e si ingegnino in iniziative e progetti originali. Ai suoi familiari, ai tantissimi suoi amici ed alla comunità intera di San Severo, va il mio cordoglio e la mia vicinanza”.