Novità a Manfredonia: all'ufficio anagrage c'è il Registro della bigenitorialità

E’ stato istituito, a Manfredonia, il Registro della bigenitorialità, attivo presso l’Ufficio Anagrafe della Città di Manfredonia. “Esso ha lo scopo – dice l’assessora alle Attività produttive e alle Risorse umane, Innocenza Starace – di offrire la possibilità ai genitori, che per diversi motivi vivono separati, di registrare e far conoscere alle Pubbliche amministrazioni (dirigenti scolastici e dirigente dell’ASL competente, per esempio) la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del proprio figlio, per acquisire tutte le informazioni che lo riguardano”. L’istanza di iscrizione al Registro può essere presentata da uno dei due genitori. Occorre utilizzare l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Anagrafe oppure è possibile scaricarlo dalla sezione ‘Servizi Demografici online’ del sito istituzionale della Città di Manfredonia.