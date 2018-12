Nuove costruzioni con l'impiego di operai in nero: pioggia di multe sul cantiere, dopo i controlli dell'ispettorato del lavoro

Nel corso dell’attività ispettiva programmata per l’anno 2018 dall’Ispettorato del Lavoro di Foggia, finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro nero e al controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e legislazione sociale, gli ispettori del lavoro hanno effettuato, nella giornata del 29 novembre, un accesso ispettivo in un cantiere edile della Capitanata, nel quale è stata accertata la presenza di due imprese impegnate nella realizzazione di un nuovo fabbricato.

Da tali controlli sono state riscontrate violazioni che hanno riguardato l’occupazione in nero di tre lavoratori. E’ stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto è stato accertato l’impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; provvedimento successivamente revocato su istanza della ditta, previo pagamento delle relative sanzioni regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Verranno comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa € 11.000 e sanzioni penali per un ammontare di circa € 20.000 relativamente a 4 violazioni accertate in materia di sicurezza. Sono state, altresì, accertate due ulteriori violazioni che hanno interessato il committente ed il Coordinatore per l’Esecuzione rispettivamente per una sanzione penale pari a circa € 5.000 ed una pari a circa € 7.000.