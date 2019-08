Blitz degli ispettori del lavoro nelle località balneari: 21 attività irregolari. Pioggia di sanzioni, 6 attività sospese

Nel mirino degli ispettori del lavoro, questa volta, sono finite le località balneari. Nel corso dell’attività ispettiva programmata per l’anno in cprso, infatti, nel periodo 10 luglio - 4 agosto, gli ispettori del lavoro hanno effettuato 21 accessi ispettivi.

Dai controlli effettuati presso alberghi, villaggi turistici, pizzerie e pub, sono emerse 21 aziende irregolari su 21 controllate e sono state riscontrate violazioni che hanno riguardato l’occupazione in nero di 12 lavoratori. Sono stati adottati 6 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per un totale di € 12.000 in applicazione della normativa vigente e verranno irrogate 18 sanzioni amministrative per un importo pari a € 58.850.