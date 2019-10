Braccianti 'in nero', blitz degli Ispettori del Lavoro nell'alto Tavoliere: scattano multe e sospensioni

Ispettori del Lavoro nelle aziende agricole. Nell’ambito dell’attività di vigilanza condotta nella giornata di domenica 27 ottobre, in agro di San Severo, Apricena e Poggio Imperiale, infatti, sono emerse due aziende agricole irregolari su due controllate.

Nel dettaglio, sono stati trovati all'opera 5 lavoratori 'in nero' di cui 4 braccianti di nazionalità extracomunitari. Sono stati adottati due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per un importo pari a €. 4.000, in applicazione della normativa vigente, e irrogate sanzioni amministrative per un importo pari a €. 19.000.