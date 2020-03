Collegamenti interrotti, ma le Tremiti non restano isolate: la Guardia Costiera pronta a intervenire in caso di necessità

Sono già stati messi in allerta i mezzi navali delle Capitanerie di porto presenti in zona e gli elicotteri della Base Aeromobili di Pescara, che sin da ora, sono pronti ad intervenire immediatamente per assicurare tutto il necessario alla popolazione in difficoltà