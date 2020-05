Sprazzi di 'fase 2' a Foggia: la polizia locale ristabilisce la "normalità", agenti invitano i cittadini a lasciare l'isola pedonale

E' stato necessario l'intervento degli agenti della polizia locale e di una pattuglia della polizia di stato per riportare la "normalità" sull'isola pedonale di Foggia.

Gente in bicicletta, famiglie a passeggio con i bambini, signori seduti sulle panchine. Così questa mattina alcuni cittadini hanno anticipato di un giorno l'inizio della 'Fase 2'. Soltanto a partire da domani sarà possibile fare sport e attività motoria anche lontano dal proprio quartiere.

Le immagini dell'isola pedonale hanno fatto il giro del web e scatenato l'ira di chi, in maniera responsabile, attenderà la mezzanotte per fare una passeggiata (attività motoria). "C'è un decreto in vigore e va rispettato" scrive un lettore, spazientito dal comportamento di chi invece ha pensato bene di fare a modo suo, anticipando di qualche ora l'allentamento delle restrizioni.

L'allarme è rientrato, ma è pur vero che è da parecchi giorni che si registrano assembramenti di ogni genere in tutta la città senza il rispetto delle misure di distanziamento sociale e protezione individuale.