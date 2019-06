Agente investito, 16enne e 17enne in Questura con i genitori: ricostruito il grave episodio e ritrovato lo scooter

Erano due giovanissimi, rispettivamente di 17 e 16 anni, i due a bordo dello scooter che lo scorso giovedì 13 giugno hanno forzato un posto di blocco interforze in via Capitanata, travolgendo un agente della Polizia Locale, per poi darsi alla fuga.

I due sono stati individuati grazie ad una serrata attività info-investigativa, portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile, grazie anche alle informazioni acquisite dalle altre Forze di Polizia concorrenti nei servizi di controllo del territorio interforze. Denunciato a piede libero alla Procura dei Minori di Bari per i reati di omissione di soccorso, resistenza e lesioni personali lo 'scooterista pirata', un giovane di 17 anni.

Accompagnati in ufficio insieme ai genitori e all'avvocato difensore del conducente, entrambi hanno ricostruito la vicenda, fornendo ulteriori elementi a supporto di quelli raccolti dagli investigatori. Recuperato anche il motorino, intestato a soggetto terzo ed estraneo alla vicenda, con il quale si è realizzato l’incidente.

Giovedì in Prefettura è previsto un vertice del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, proprio in merito al grave episodio che ha provocato il ferimento del vicesovrintendente Pierluigi Rizzi.