C’è pochissima acqua negli invasi: irrigazione a rischio se non arrivano piogge abbondanti

I livelli registrati oggi negli invasi gestiti dal Consorzio per la bonifica della Capitanata, equivalgono ai seguenti volumi invasati: Occhito sul Fortore, mc 102.346.280, Capaccio sul Celone mc. 7.073.500, San Pietro sull’Osento mc. 2.300.000 e Marana Capacciotti, mc.16.284.600, volumi ben al di sotto di quelli registrati negli ultimi cinque anni.

Se permane questa situazione e non arriveranno abbondanti piogge nel breve periodo in grado di aumentare la scarsa quantità di acqua attualmente presente negli invasi gestiti dal consorzio, si rischia di non poter dar corso ad un esercizio irriguo regolare: non potrà essere garantita né la dotazione complessiva né la durata consueta della stagione irrigua.

Da qui la preoccupazione dell’Ente e l’invito agli utenti consorziati a tener in debito conto la situazione di carenza idrica e in relazione alla stessa i possibili scenari in ordine alla programmazione degli investimenti colturali.