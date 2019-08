Intimidazioni amministratori, piaga in ascesa: Puglia terza, una minaccia ogni 15 ore. Barone: "Ora task force con i Prefetti"

“Non possiamo rimanere in silenzio davanti alle intimidazioni che ogni giorno vengono rivolte a amministratori locali, sindaci e consiglieri. Gli episodi che si sono verificati nelle scorse ore sono solo gli ultimi di una lunga serie. Il fenomeno va analizzato con la massima urgenza e attenzione, per dimostrare agli amministratori locali, da sempre in prima linea sui territori, che non sono soli”. Lo dichiara la presidente della Commissione Regionale di Studio e Inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia Rosa Barone che propone l’istituzione di una task force a cui invitare anche i Prefetti delle province pugliesi per avere una quadro completo della situazione e poter studiare le misure più efficaci per combattere "questa piaga in preoccupante ascesa". Nei giorni scorsi sono stati colpiti due consiglieri comunali foggiani, Giuseppe Fatigato (M5S) e Paolo Citro (civica).

"Come sottolineato dall’ultimo rapporto stilato dall’associazione Avviso Pubblico nel 2018 sono stati 574 gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali: una minaccia o un’intimidazione ogni 15 ore. Il 66% del totale dei casi censiti (379) si è registrato nel Mezzogiorno (in particolare il 42% al Sud e il 24% nelle Isole). La Puglia, terza in questa triste classifica, ha fatto registrare 59 casi, soprattutto nei confronti dei sindaci (nei mesi scorsi è toccato a Pierpaolo D'Arienzo, sindaco di Monte Sant'Angelo).

“È una proposta che faccio a tutti i componenti della Commissione che ho l’onore di presiedere - spiega Barone - e che sottoporrò nel corso della prima seduta utile, nella quale ci confronteremo anche su altre idee che arriveranno dai commissari. È fondamentale un confronto tra le istituzioni per poter prevenire e contrastare questo fenomeno in preoccupante ascesa, come testimoniano di dati che documentano un +170% di intimidazioni dal 2012, anno in cui il rapporto è stato stilato per la prima volta a 2018. Abbiamo il dovere di fare qualcosa”.