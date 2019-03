Teschio umano e minacce di morte per il sindaco di Monte Sant'Angelo e l'assessore Rignanese

Ennesima intimidazione al sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo. "Oggi è una giornata triste, di quelle che vorresti cancellare - esordisce su Facebook-. È stata trovata dietro la porta della delegazione di Macchia una busta contente un teschio umano e minacce di morte rivolte a me, alla mia famiglia e all'assessore e amico Generoso Rignanese.

Un atto intimidatorio che ci riporta nello sconforto e che prova a seminare paura.

Ora siamo qui dai Carabinieri perché è solo con la legalità che si risponde a questi atti vili di chi prova a minare la serenità di un sindaco, di un assessore.A queste persone voglio solo dire: non ci fermerete, noi andiamo avanti nel nostro lavoro; lo dobbiamo a noi stessi, alle nostre famiglie e alla comunità che ci ha dato fiducia. Noi non ci rassegniamo. Noi non ci arrendiamo!