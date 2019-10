Buone notizie per Vito, il papà di San Severo affetto da una rara forma tumorale: "Amici cari, ha superato l'intervento"

"Amici miei cari, Vito ha superato l'intervento". Con queste parole, la moglie di Vito D'Argento - il giovane papà di San Severo affetto da una rara forma tumorale - annuncia la riuscita dell'intervento chirurgico effettuato all'ospedale Vittorio Veneto, in Friuli Venezia Giulia.

"L'ho appena visto nella sala risveglio - annuncia la donna - ci aspetta ancora un lungo percorso per arrivare al traguardo, ma con il vostro aiuto, quello dei familiari e delle vostre preghiere troveremo la forza per affrontare tutto". Per l'uomo era stata attivata una raccolta fondi per sostenere le spese per le cure.